Рада уволила одного из министров правительства Гончарука

Алена Бабак написала заявление на увольнение.

Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий. В январе она написала заявление на увольнение.

За это проголосовали 266 депутатов.

Перед этим Алена Бабак выступила с трибуны.

"Попросила это слово, чтобы сказать тем людям, которых я назвала злопихателями в строительной сфере. Которые опутали ее как спрут. И, думаю, хотели бы очень радоваться на моих костях после этого увольнения. Не получится. Не получится потому, что то, что начато этим правительством, Министерством развития громад, Офисом президента в борьбе с коррупцией в строительной отрасли, сфере архитектурно-строительного контроля начато и не имеет обратного пути.

Правоохранительные органы, которые в прямой подчиненности президенту, начали системную борьбу с теми, кто сегодня через различные кланы пытаются раскачать ситуацию как в Офисе президента так и в правительстве.

Через подставные организации пытаются увольнять людей в ДАБИ. Подставные карманные общественные организации через людей, которые сегодня в системе ДАБИ, продолжают писать кляузы, чтобы оставить сферу своего влияния. За всеми вами сегодня следят, за теми, кто в кланах сегодня через бандитов угрожает людям, чтобы они не выходили на работу", - сказала она.

Алена Бабак назначалась министром в августе 2019-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский сравнил Гончарука с "хорошей машиной"

Ранее СМИ сообщали, что в правительстве могут появиться несколько дополнительных министерств. В частности, Министерство реинтеграции оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.