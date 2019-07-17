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среда, 17 июля 2019 09:00

В избирательном округе №95 определилась пятерка лидеров - соцопрос Фонда инновационных проектов

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В избирательном округе №95 определилась пятерка лидеров - соцопрос Фонда инновационных проектов
Избирательный округ № 95 сформировал предварительную пятерку лидеров в гонке за место в Верховной Раде. Фото: Depo.ua

Общественный союз Фонд инновационных проектов обнародовала данные социологического опроса на избирательном округе № 95. По его результатам борьба за место в Верховной Раде развернется между пятью кандидатами.

Если бы выборы народных депутатов от округа № 95 проходили в следующее воскресенье, голоса распределились бы следующим образом.

На первое место выходит Александр Горобец - кандидат от партии "Слуга народа" с 28,4%. Второе занимает самовыдвиженец Владимир Карплюк, у него 23,6%. Третье - самовыдвиженка Маргарита Овчаренко с 6,7%. Четвертое - Мирослава Смирнова от УДАРа с 5,3%. Пятое - Анжела Макеева, самовыдвиженка - 5,1%.

Другие кандидаты набирают менее 2% каждый.

Опрос проходил 6-14 июля 2019 года. Всего методом индивидуального интервью опрошено 802 респондента в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность составляет не более 3,5%.

Интерфакс
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