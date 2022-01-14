В интернет-магазинах и обслуживании отсутствует украинский: языковому омбудсмену написали 3574 жалобы

Языковой омбудсмен поблагодарил сознательных граждан.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в прошлом году получил 3574 обращения о нарушении языкового закона.

Об этом сообщил в Facebook

Каждое четвертое-пятое обращение поступило от киевлян.

"Жители столицы жаловались на отсутствие украиноязычных версий интернет-магазинов, обслуживание на государственном языке, фиксировали нарушения в сфере образования, наружной рекламы.

Ну, и конечно, это вопрос несоблюдения отдельными депутатами местных советов, Киевсовета в том числе языкового закона", - заявил Креминь.

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Языковой омбудсмен поблагодарил сознательных граждан, присылающих обращения и жалобы.

"Обращаюсь к руководству Киева и Киевской области, немедленно вмешаться в ситуацию, утвердить городскую и областную программы развития украинского языка, как это сделано в других областях (например, на Харьковщине и Кировоградщине).

Ввести сеть бесплатных курсов по изучению украинского языка, обеспечить необходимыми условиями испытательные площадки и центры проведения экзаменов на уровень владения государственным языком для потенциальных госслужащих", - сообщил.

В июле прошлого года начали действовать новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Все концерты, шоу, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводить на государственном языке. Языком демонстрации фильмов в Украине является украинский. Использование украинского языка обязательно в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. Также на украинском языке должна работать сфера обслуживания.