В Херсоне кандидаты сойдутся на дебатах

Напомним, что Василий Федин вызвал Павла Павлиш на политические дебаты. "21 июня состоятся выборы. Херсонцы должны знать кто есть кто. Они сами решат, за кого голосовать. За людей с реальными делами или якобы новые лица. За программу восстановления херсонских заводов, предлагаемую моей командой, или новые эксперименты над страной. Я вызываю тебя на дебаты. Будь мужчиной. Не струсь", - заявил Федин.
Павел Павлиш согласился на встречу.
"Спасибо за принятый вызов. Предлагаю взять за основу правила дебатов, использованные в президентской кампании 2019 года, которые прошли на стадионе Олимпийский", - отметил на своей странице в Фейсбуке кандидат Федин.
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