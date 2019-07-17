В Херсоне кандидаты сойдутся на дебатах

17 июля в 19.00 на территории "Променад Плаза" в Херсоне состоятся политические дебаты между кандидатами по 182 округу Василием Фединым и Павлом Павлышем

Напомним, что Василий Федин вызвал Павла Павлиш на политические дебаты. "21 июня состоятся выборы. Херсонцы должны знать кто есть кто. Они сами решат, за кого голосовать. За людей с реальными делами или якобы новые лица. За программу восстановления херсонских заводов, предлагаемую моей командой, или новые эксперименты над страной. Я вызываю тебя на дебаты. Будь мужчиной. Не струсь", - заявил Федин.

Павел Павлиш согласился на встречу.

"Спасибо за принятый вызов. Предлагаю взять за основу правила дебатов, использованные в президентской кампании 2019 года, которые прошли на стадионе Олимпийский", - отметил на своей странице в Фейсбуке кандидат Федин.