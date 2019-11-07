В Харькове и Львове "свободовцы" пикетировали здания ОГА против распродажи земли

7 ноября 2019 года харьковские и львовские активисты Всеукраинского объединения "Свобода" вместе с представителями других политических сил, аграриями и неравнодушными гражданами пикетировали областные госадминистрации в знак протеста против введения в Украине свободного рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Активисты Всеукраинского объединения "Свобода" пикетировали областные госадминистрации в знак протеста против введения рынка земли

Во Львове перед зданием Львовской ОГА состоялось вече, в котором приняли участие местные "свободовцы", Всеукраинского аграрного совета, МОО "Сокол", другие политические партии и общественные организации, представители фермерских объединений.

На вече выступили председатель Львовской городской "Свободы" Любомир Мельничук, "свободовец" Андрей Холявка, фермер Леонид Буна, лидеры фермерского движения и активисты политических партий.

Председатель Львовской областной "Свободы" Олег Панькевич подчеркнул, что "Свобода" как идеологическая политическая сила всегда отстаивала запрет продажи земли сельскохозяйственного назначения: "Каждая власть за 28 лет пыталась лишить украинцев права на свою землю, права пользоваться всеми ее плодами, лишая фермерское движение возможности развиваться, иметь достойные условия для работы, как в соседних европейских странах. Сейчас - последний рубикон. Уже в ближайшие дни Верховная Рада может принять закон, который разрешает продажу земли, в частности иностранцам. Власти безразлично, что более 70% общества высказывается против продажи земли. Понимаем, что эта "реформа", которую запланировала действующая власть, может быть последним крупнейшим ограблением украинского народа. Мы объявляем о начале движения сопротивления против продажи украинской земли. ВО "Свобода "заявляет, что мы - за активное сотрудничество с политическими партиями, общественными организациями, с теми, кто будет отстаивать право украинцев на свою землю".

Участники вече передали председателю Львовской ОГА резолюцию, в которой требуют не принимать преступный законопроект, который позволяет распродажу земель сельхозназначения.

В Харькове протестующие, среди которых "свободовцы", другие политические силы, представители общественных и фермерских организаций пикетировали областную государственную администрацию, протестуя против введения в Украине свободного рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Активисты Всеукраинского объединения "Свобода" пикетировали областные госадминистрации в знак протеста против введения рынка земли

"Свобода" последовательно выступает против свободной торговли землей сельскохозяйственного назначения. Рынок земли в Украине может эффективно работать на основе арендных отношений. Рядовые граждане Украины должны иметь право продажи своих земельных паев только государству. Наша политическая сила в формировании земельной политики приняла за основу следующий принцип: "земля должна принадлежать тем, кто на ней работает". Прибыль по использованию нашим уникальным ресурсом должны получать наши крестьяне, а не иностранцы или украинский олигархат. Конечным бенефициаром должен быть украинец", - отметил в своем выступлении руководитель Харьковской областной "Свободы" Игорь Швайка.