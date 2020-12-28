В "Голосе" поменяли председателя фракции

Головою парламентської фракції партії "Голос" став народний депутат Ярослав Железняк. Він замінив на цій посаді Сергія Рахманіна.
"Фракція партії "Голос" у Верховній Раді на своєму засіданні 28 грудня ухвалила рішення про ротацію на посаді голови фракції, задовольнивши заяву Сергія Рахманіна. Новим головою фракції обраний Ярослав Железняк, заступником голови фракції - Роман Костенко", - повідомляє пресслужба партії "Голос".
Рахманін зауважив, що тепер зможе "більше зосередитися на законотворчій роботі".
"У час, коли безпекові питання набули надзвичайної гостроти, є нагальна потреба зосередитися на цій проблематиці. Мої знання та досвід мають бути максимально використані у цій сфері з огляду на те, що у фракції є політики, спроможні ефективно керувати фракцією", - наголосив Рахманін, який є членом комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
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Железняк заявив, що багато функцій виконував і раніше як заступник голови, але тепер "матиме ще більше відповідальності перед колегами за довіру".
Повноваження нового голови парламентської фракції "Голосу" набудуть чинності після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради.
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