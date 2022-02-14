В Германии хотят конфисковать недвижимость олигархов из РФ

Некоторые олигархи из России имеют огромные владения в Берлине. Фото: pixabay.com

В Бундестаге предлагают конфисковать недвижимость российских олигархов в Германии в случае полномасштабного вторжения России в Украину.

Нападение на Украину будет означать "конец отношений с Европой", заявил 13 февраля заместитель председателя фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер Ламбсдорф на вечернем эфире телеканала Bild TV.

"Некоторые олигархи из России имеют огромные владения в Берлине. В случае отсутствия у нас уверенности в источнике средств, использованных для финансирования недвижимого имущества, нам следует реквизировать недвижимое имущество. Экономическая цена вторжения в Украину будет высокой, как никогда раньше", - сказал он.

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Среди других мер Ламбсдорф назвал ограничение свободы передвижения и замораживание счетов.

"Нам следует политически подойти к этому вопросу. До сих пор мы имели сугубо юридическое понимание санкций. Германия сведет экономическое взаимодействие к минимуму. Рефинансирование российских банков станет крайне сложным", - отметил депутат Бундестага.

Второй раз избранный президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал российского лидера Владимира Путина срочно начать мирное урегулирование конфликта вокруг Украины. Штайнмайер предупредил о серьезности угрозы – войны в Восточной Европе. Ответственность за это несет Россия. Канцлер Германии Олаф Шольц начинает в понедельник, 14 февраля, турне. Планируется, что он проведет переговоры сначала в Украине, а днем ​​позже - в России.