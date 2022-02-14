Штайнмайер - Путину: Ослабьте удавку на шее Украины

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Кремль к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Фото: REUTERS

Второй раз избранный президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал российского лидера Владимира Путина срочно начать мирное урегулирование конфликта вокруг Украины.

Соответствующее заявление глава ФРГ сделал в воскресенье, 13 февраля, передает "Немецкая волна".

"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте удавку на шее Украины. Ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", – заявил Штайнмайер.

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Президент Германии предупредил о серьезности угрозы.

"Мы находимся в опасности военного конфликта, войны в Восточной Европе. Ответственность за это несет Россия", – подчеркнул он.

66-летнего Франко-Вальтера Штайнмайера переизбрали в должности президента Германии на второй срок. В воскресенье, 13 февраля, за его кандидатуру проголосовало подавляющее число членов Федерального собрания, которое собирается специально для выборов главы государства. В первый раз Франк-Вальтер Штайнмайер был избран президентом Германии 17 марта 2017 года. До этого он с 2013 года возглавлял МИД ФРГ. Кроме прочего, Штайнмайер предложил "формулу Штайнмайера" - документ для урегулирования ситуации на Донбассе.