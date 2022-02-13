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воскресенье, 13 февраля 2022 17:24

Штайнмайера переизбрали президентом Германии

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Штайнмайера переизбрали президентом Германии
В Германии президентом переизбрали Штайнмайера. Фото: DW

Франко-Вальтера Штайнмайера переизбрали в должности президента Германии на второй срок.

В воскресенье, 13 февраля, за его кандидатуру проголосовало подавляющее количество членов Федерального собрания, которое собирается специально для выборов главы государства. Об этом сообщает DW.

В поддержку политика отдали 1045 из 1425 поданных и признанных действительными голосов, 86 членов собрания воздержались, 294 проголосовали за других кандидатов.

66-летний Штайнмайер одержал победу в первом туре, его поддерживали все крупнейшие политические силы – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Союз 90/зеленые и Свободная демократическая партия (ВДП), а также консервативный блок ХДС/ХСС.

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Федеральное собрание, которое созывается для избрания нового президента, состоит на одну половину из депутатов бундестага, а на вторую - из избирателей, отправленных в Берлин всеми 16 земельными парламентами. Это могут быть как местные депутаты и политики локального уровня, так и известные люди других областей: общественные деятели, спортсмены, музыканты. В этом году в голосовании в Федеральном собрании приняли участие 1472 избирателя.

Кроме Штайнмайера в выборах приняли участие еще три кандидата: медик из Майнца Герхард Траберт, выдвинутый Левой партией (он получил 96 голосов), экономист Макс Отте от Альтернативы для Германии (140 голосов) и астрофизик Штефани Гебауэр от партии Свободные избиратели (58 голосов) .

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 8 февраля отправилась в Донбасс. В частности, посетила поселок Широкино, находящийся фактически на линии столкновения.

Бербок из соображений безопасности надели в бронежилет и шлем. Немецкий министр пообщалась с украинскими военными о текущей ситуации и провела рядом с линией столкновения около 40 мин.

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Дата
13
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