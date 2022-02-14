Канцлер Германии встретится с Зеленским и Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц начинает турне, во время которого посетит Украину и Россию. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц начинает в понедельник, 14 февраля, турне.

Планируется, что он проведет переговоры сначала в Украине, а днем ​​позже - в России, сообщает "Интерфакс-Украина".

Шольц встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Офисе президента отметили, что "визит федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов безопасности для всей Европы".

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В РФ у Шольца во вторник запланированы переговоры с президентом Владимиром Путиным. Канцлер намерен обсудить в Москве ряд тем.

В Германии ждут от России "конкретных шагов по деэскалации ситуации", сообщают источники в ведомстве федерального канцлера ФРГ.

Второй раз избранный президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал российского лидера Владимира Путина срочно начать мирное урегулирование конфликта вокруг Украины. Штайнмайер предупредил о серьезности угрозы – войны в Восточной Европе. Ответственность за это несет Россия.