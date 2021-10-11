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понедельник, 11 октября 2021 10:30

В Гааге начались слушания по делу захвата Россией украинских кораблей

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В Гааге начались слушания по делу захвата Россией украинских кораблей
Кулеба заявил, что дело является важным для Украины и мира. Фото: ВМФ РФ

В Гааге Арбитражный суд начал слушания по юрисдикции в деле Украины против России в отношении захвата кораблей в Керченском заливе.

В ноябре 2018 года Россия захватила украинские суда "Никополь", "Бердянск", "Яны-Капу" и 24 украинских моряков, сообщает "Радіо Свобода".

"Дело важное для Украины. Мы доводим противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые девять месяцев провели в российской тюрьме", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Делом Украина доказывает, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом морского права и обязанностью всех стран.

Кулеба уверен, что Россию привлекут к ответственности по иску Украины.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге обязал Россию освободить плененных в Керченском проливе украинских моряков и передать Украине захваченные корабли.

Ровно через семь месяцев до того украинские артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" с 24 моряками на борту совершали плановый переход из Черного в Азовское море. Об этом сообщили береговой пост ПС ФСБ РФ, но ответа не получили.

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