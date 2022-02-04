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пятница, 04 февраля 2022 13:27

В Европе заговорили о необходимости пересмотра Минских соглашений

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В Европе заговорили о необходимости пересмотра Минских соглашений
Ниинистио считает, что сделки надо изменить. Фото: presidentti.fi

Минские соглашения следует пересмотреть.

Об этом сказал президент Финляндии Саули Ниинистио, сообщает Reuters.

Он рассказал, что президент России Владимир Путин говорил с ним о минских соглашениях. Подчеркнул их важность.

"Возможным решением и наиболее возможным решением в текущей ситуации может быть выполнение Минских соглашений или достижение значительного прогресса в их реализации", - сказал Нииностио.

Относительно списка требований он сказал, что для выхода из нынешнего тупика в переговорах нужно сохранить контроль над вооружениями и предотвратить военные риски.

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Президент Финляндии считает, что одной из сложнейших тем для урегулирования соглашения будет требование Кремля предоставить временно оккупированным районам Донбасса автономный статус и право вето на внешнюю политику Украины.

Евросоюз готовит общий ответ на письмо от России с просьбой предоставить "гарантию безопасности". Письмо получили многие страны-члены НАТО и ОБСЕ, сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

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04
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