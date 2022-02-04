В Европе заговорили о необходимости пересмотра Минских соглашений

Минские соглашения следует пересмотреть.
Об этом сказал президент Финляндии Саули Ниинистио, сообщает Reuters.
Он рассказал, что президент России Владимир Путин говорил с ним о минских соглашениях. Подчеркнул их важность.
"Возможным решением и наиболее возможным решением в текущей ситуации может быть выполнение Минских соглашений или достижение значительного прогресса в их реализации", - сказал Нииностио.
Относительно списка требований он сказал, что для выхода из нынешнего тупика в переговорах нужно сохранить контроль над вооружениями и предотвратить военные риски.
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Президент Финляндии считает, что одной из сложнейших тем для урегулирования соглашения будет требование Кремля предоставить временно оккупированным районам Донбасса автономный статус и право вето на внешнюю политику Украины.
Евросоюз готовит общий ответ на письмо от России с просьбой предоставить "гарантию безопасности". Письмо получили многие страны-члены НАТО и ОБСЕ, сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
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