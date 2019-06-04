В ЕС Зеленского назвали "новым другом"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
"Чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии", - сообщает Администрация президента.
"У меня есть новый друг", - заявил Юнкер в ответ на вопрос одного из журналистов, не скучает ли он по своему старому другу Петру Порошенко.
"Новый друг лучше старого", - сказал Зеленский.
Владимир Зеленский находится с первым зарубежным визитом в Брюсселе.
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24 мая Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Стороны подчеркнули необходимость реализации Минских договоренностей и продолжении сотрудничества в "нормандской формате".
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