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вторник, 04 июня 2019 16:49

В ЕС Зеленского назвали "новым другом"

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Автор: @president.gov.ua
  Владимир Зеленский заявляет о неизменности курса Украины на ЕС и НАТО.
Владимир Зеленский заявляет о неизменности курса Украины на ЕС и НАТО.

"Чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии", - сообщает Администрация президента.

"У меня есть новый друг", - заявил Юнкер в ответ на вопрос одного из журналистов, не скучает ли он по своему старому другу Петру Порошенко.

"Новый друг лучше старого", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский находится с первым зарубежным визитом в Брюсселе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский вернул Кучму в Минский процесс

24 мая Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Стороны подчеркнули необходимость реализации Минских договоренностей и продолжении сотрудничества в "нормандской формате".

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04
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