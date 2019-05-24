Зеленский поговорил с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский телефоном поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В ходе беседы обсуждались Минские договоренности, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Обе стороны подчеркнули необходимость в полной реализации Минских договоренностей и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "Нормандском формате".

Они договорились по этому и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт", - цитирует Зайберта "Інтерфакс-Україна"

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Минские соглашения лидеры Германии, Франции, Украины и России ("Нормандский формат") согласовали в феврале 2015 года.

Документ предусматривает восстановление полного контроля Украины над границей и вывода из Донбасса российских военных формирований.