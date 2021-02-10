В ЕС определили причину торможения реформ в Украине

Вицепрезидент Еврокомиссии также подчеркнул в отчете, что "от контрабанды выигрывают только преступники и олигархи". Фото: Reuters

В Евросоюзе считают, что процесс реформ в Украине тормозит широко распространенная коррупция.

Об этом говорится в отчете главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, с которым от его имени в Европарламенте выступил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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"Несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине. Это необходимо остановить, и для этого жизненно важно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. За прошедшие годы НАБУ показало свою эффективность и принесло ощутимые результаты. Борьба с коррупцией — ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС. Мы призываем все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости сделать свой путь реформ необратимым. ЕС помогает Украине создавать правильные условия для процветания и мира. В Украины есть наша поддержка: политическая, финансовая и техническая", — заявил он.

Вице-президент Еврокомиссии также подчеркнул в выступлении, что "от контрабанды выигрывают только преступники и олигархи".

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Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля хотят отправить в отставку после его визита в Москву.