В Днепре на 25 округе самовыдвиженец Загид Краснов обходит представителей "Слуги народа" и БПП

Партийная принадлежность не помогла кандидатам в нардепы на 25 округе догнать Загида Краснова, который имеет большую узнаваемость среди избирателей и значительный уровень доверия.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Международным аналитическим центром социологии по заказу Фонда восточноевропейских инициатив (Словакия).

Данные социологического исследования, проведенного Международным аналитическим центром социологии, опрошенных респондентов, живущих в пределах 25 округа (г.. Днепр)

Данные социологического исследования, проведенного Международным аналитическим центром социологии, опрошенных респондентов, живущих в пределах 25 округа (г.. Днепр)

В ходе исследования было опрошено 1517 респондентов, которые живут в пределах 25 округа (г. Днепр) в возрасте от 18 до 70 лет по половозрастной выборке, методом личного формализованного интервью. Статистическая погрешность составила 1,2%.

Среди тех, кто определился и намерен голосовать Загид Краснов имеет поддержку на уровне 29,9%. На 4% отстает от него представитель партии "Слуга народа" - 25,9%. У Максима Курячого, который является заместителем председателя фракции БПП в Верховной Раде, только 17,4% - результат, который не позволяет ему рассчитывать на победу.

Следует отметить, что именно на 25 округе расположено легендарное промышленное предприятие "Южмаш", которое сейчас находится в кризисе. Поэтому жители округа рассчитывают, что именно Загид Краснов, который является успешным предпринимателем и главным акционером ряда промышленных предприятий, решит проблемы завода. Антирейтинг Максима Курячого - заместителя председателя фракции БПП в парламенте обусловлен тем, что именно Блок Петра Порошенко и Курячий как нардеп от этой партии виновны в кризисном положении "Южмаша". Во время войны завод не получил ни одного государственного заказа на производство военные техники, а Курячий как действующий нардеп от 25 округа никоим образом не защитил интересы "Южмаша". Тогда как близкие к Порошенко фирмы спекулировали на этом, получая многомиллионные военные заказы. Люди отмечают, что хорошо это помнят и не верят Курячому.

"В последние недели рекламная кампания помогла Загиду Краснову получить перетоки голосов из разных электоральных групп, включая избирателей "Слуги народа". Кандидатам от партий не удалось решить проблему узнаваемости. Даже сейчас менее трети избирателей "Слуги народа" называют правильно фамилию кандидата от партии в округе", - отметил политолог Александр Лазарев.