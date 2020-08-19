В День Независимости Украины Нацкорпус устроит масштабный автопробег

Ко Дню Независимости Нацкорпус организовал автопробег и марш ветеранов – принять участие могут все желающие

Ко Дню Независимости Украины партия "Национальный Корпус" проведет автопробег в 4 городах Украины. К участию приглашаются все желающие.

Об этом сообщается в Telegram-канале Нацкорпуса.

"В понедельник, 24 августа,"Национальный Корпус" совместно с дружественными патриотическими силами, Движением Ветеранов Украины и другими ветеранскими организациями организует автопробег в честь Дня Независимости Украины. Мероприятие запланировано в Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Праздничный автопробег пройдет без партийных флагов. К участию приглашаются все желающие", – сказано в Telegram-канале политсилы.

Кроме автопробега в День Независимости в Киеве состоится уже традиционный ветеранский марш. Начнется мероприятие 24 августа в 9:00. Колонна ветеранов пройдёт городом от Парка Шевченко к Европейской площади. На мероприятии также будут присутствовать активисты и лидеры Нацкорпуса. Присоединиться к маршу украинцев пригласил глава партии и бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

"На День Независимости по Крещатику пройдут ветераны российско-украинской войны – люди, которые защитили и защищают нашу страну. Собираемся 24 августа в 9:00 в Парке Шевченко. Приглашаю всех украинцев" – сообщил на своем YouTube-канале основатель и первый командир "Азова" Андрей Билецкий.