В День единения местные советы выделили на тероборону 160 млн грн, больше всех - Полтавщина

Кто и сколько дал денег на территориальную оборону?

На внеочередных сессиях областных советов, который состоялись ко Дню единения, в целом по стране на развитие сил территориальной обороны было выделено около 160 млн. грн. Больше всего средств выделено в Полтавской, Запорожской, Одесской и Черниговской областях

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные областными советами по итогам проведения внеочередных сессий.

Средства на развитие территориальной обороны в основном выделялись из областных бюджетов и бюджетов территориальных громад, и они будут направлены преимущественно на обустройство мест дислокации отрядов ТО. Что касается обеспечения этих отрядов формой, средствами связи и индивидуальной бронезащиты, то эти потребности нового рода войск постепенно обещает обеспечить Министерство обороны.

Из всех областей Украины больше всего средств на тероборону выделили в Полтавской области. Так, из областного бюджета Полтавщины на нужды ТО выделено 20 млн. гривен, еще 25,4 млн. выделили из бюджетов территориальных громад. Таким образом, всего Полтавщина потратит на территориальную оборону 45,4 млн. грн.

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Также среди лидеров по объемам средств, выделенных на нужды ТО: Запорожская область - 30,5 млн грн (на 4 года), Одесская и Черниговская области, которые выделили по 10 млн грн. Остальные регионы страны на своих сессиях областных советов направили на нужды теробороны от 2 до 8 млн грн.

Временно исполняющий обязанности главы Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин на брифинге сообщил, что деньги, которые выделила Полтавщина, направят на покупку внедорожников для каждого батальона ТО в области, на оборудование и ремонт помещений.

"Ключевая задача теробороны – предотвратить внешнюю агрессию. Наш враг должен знать, что в каждом городе, селе, поселке его встретит мощное сопротивление", - отметил в.и.о. главы Полтавской ОГА.

Напомним, с этого года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Согласно ему, Силы территориальной обороны ВСУ играют ведущую роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины. До подхода регулярной армии именно силы ТО защищают город, село, объект критической инфраструктуры. В штате мирного времени служат профессиональные военные. Во время войны или чрезвычайной ситуации призываются резервисты. Это те, кто записался в тероборону и несколько раз в год проходит обучение, в другое время – трудится на своей обычной работе.