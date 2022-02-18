В День единения местные советы выделили на тероборону 160 млн грн, больше всех - Полтавщина

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 153
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Просмотров: 972
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 3753
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 1476
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 765
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 333
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 387
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 3528
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 1611
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 522
Фото
Все фото
11
8
14
8
19
Около Медведчука: у Шуфрича есть оформленный по законам РФ особняк в Крыму - &quot;Схемы&quot;
Около Медведчука: у Шуфрича есть оформленный по законам РФ особняк в Крыму - "Схемы"
Зеленский на катере направляется в зону ООС
Зеленский на катере направляется в зону ООС
Военные продемонстрировали Зеленскому &quot;смерть&quot; российских танков
Военные продемонстрировали Зеленскому "смерть" российских танков
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
Зеленский прилетел на Ровенщину, далее – на Донетчину
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера &quot;Носорога&quot; Сенцова
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера "Носорога" Сенцова
Видео
Все видео
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
Глава облгосадминистрации сделал скандальное заявление о "русских братьях"
Глава облгосадминистрации сделал скандальное заявление о "русских братьях"
"На него не надавишь" - Арахамия о Трухине и мандате
"На него не надавишь" - Арахамия о Трухине и мандате
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Потап и Настя Каменских, разбойное нападение на журналистов и депутаты: как Коломойский отгулял день рождения
Потап и Настя Каменских, разбойное нападение на журналистов и депутаты: как Коломойский отгулял день рождения
Интервью
1/5
Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали – сын Героя Небесной сотни
Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 477
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 1557
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2214
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5301
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4491
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 февраля 2022
Просмотров: 261
День храму
Пишу це вранці у вівторок, на Стрічення, коли в нас у Сулимівці храмовий празник чи простіше — храм. Храм — це коли приходять гості. ...
пятница, 18 февраля 2022 11:46

В День единения местные советы выделили на тероборону 160 млн грн, больше всех - Полтавщина

  Комментировать
В День единения местные советы выделили на тероборону 160 млн грн, больше всех - Полтавщина
Кто и сколько дал денег на территориальную оборону?

На внеочередных сессиях областных советов, который состоялись ко Дню единения, в целом по стране на развитие сил территориальной обороны было выделено около 160 млн. грн. Больше всего средств выделено в Полтавской, Запорожской, Одесской и Черниговской областях

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные областными советами по итогам проведения внеочередных сессий.

Средства на развитие территориальной обороны в основном выделялись из областных бюджетов и бюджетов территориальных громад, и они будут направлены преимущественно на обустройство мест дислокации отрядов ТО. Что касается обеспечения этих отрядов формой, средствами связи и индивидуальной бронезащиты, то эти потребности нового рода войск постепенно обещает обеспечить Министерство обороны.

Из всех областей Украины больше всего средств на тероборону выделили в Полтавской области. Так, из областного бюджета Полтавщины на нужды ТО выделено 20 млн. гривен, еще 25,4 млн. выделили из бюджетов территориальных громад. Таким образом, всего Полтавщина потратит на территориальную оборону 45,4 млн. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилась пошаговая инструкция по вступлению в ряды Теробороны

Также среди лидеров по объемам средств, выделенных на нужды ТО: Запорожская область - 30,5 млн грн (на 4 года), Одесская и Черниговская области, которые выделили по 10 млн грн. Остальные регионы страны на своих сессиях областных советов направили на нужды теробороны от 2 до 8 млн грн.

Временно исполняющий обязанности главы Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин на брифинге сообщил, что деньги, которые выделила Полтавщина, направят на покупку внедорожников для каждого батальона ТО в области, на оборудование и ремонт помещений.

"Ключевая задача теробороны – предотвратить внешнюю агрессию. Наш враг должен знать, что в каждом городе, селе, поселке его встретит мощное сопротивление", - отметил в.и.о. главы Полтавской ОГА.

Напомним, с этого года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Согласно ему, Силы территориальной обороны ВСУ играют ведущую роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины. До подхода регулярной армии именно силы ТО защищают город, село, объект критической инфраструктуры. В штате мирного времени служат профессиональные военные. Во время войны или чрезвычайной ситуации призываются резервисты. Это те, кто записался в тероборону и несколько раз в год проходит обучение, в другое время – трудится на своей обычной работе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В День единения местные советы выделили на тероборону 160 млн грн, больше всех - Полтавщина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Джону Траволте 68: вспоминаем знаковые фильмы, благодаря которым прославился кинозвезда

Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео

Самое читаемое
&quot;Ее может ждать такая же участь, как Паш&quot; - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
"Ее может ждать такая же участь, как Паш" - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
8
 Просмотров: 32311
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
 Просмотров: 14769
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
3
 Просмотров: 7641
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
12
 Просмотров: 7605
Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме
Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме
4
 Просмотров: 7578
Политика
На выборах президента избиратели будут присматриваться к новым лицам - эксперт
На выборах президента избиратели будут присматриваться к новым лицам - эксперт Просмотров: 9
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
 Просмотров: 297
Россия объявила об учениях с "ядерной триадой" - руководить будет Путин
Россия объявила об учениях с "ядерной триадой" - руководить будет Путин Просмотров: 639
В правительстве отреагировали на заявление главы Закарпатской ОГА, который назвал россиян "братьями"
В правительстве отреагировали на заявление главы Закарпатской ОГА, который назвал россиян "братьями" Просмотров: 603
Резников успокоил украинцев и объяснил, где есть угроза из России
Резников успокоил украинцев и объяснил, где есть угроза из России Просмотров: 738
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Зеленский: По пути в НАТО Украина должна получить систему гарантий
3
России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину - Atlantic Council
2
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
2
В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом
Голосов: 1637
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть