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пятница, 18 февраля 2022 05:54

Появилась пошаговая инструкция по вступлению в ряды Теробороны

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В Украине активно развертывают систему территориальной обороны.

Сообщили – как записаться в территориальную оборону, что для этого нужно. Инфографику разместила пресс-служба партии "Слуга народа".

  Вступить в ТрО: пошаговая инструкция
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Вступить в ТрО: пошаговая инструкция

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Всего сформируют 25 бригад, объединяющих более 150 батальонов по всей стране. Добровольцы могут стать резервистами Вооруженных Сил.

Силы ТРО – отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность в мирное время составит 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тыс. человек.

1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует компанию государственного сопротивления и подготовку людей.

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