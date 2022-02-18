Появилась пошаговая инструкция по вступлению в ряды Теробороны

В Украине активно развертывают систему территориальной обороны.
Сообщили – как записаться в территориальную оборону, что для этого нужно. Инфографику разместила пресс-служба партии "Слуга народа".
Всего сформируют 25 бригад, объединяющих более 150 батальонов по всей стране. Добровольцы могут стать резервистами Вооруженных Сил.
Силы ТРО – отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность в мирное время составит 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тыс. человек.
1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует компанию государственного сопротивления и подготовку людей.
×
Комментарии