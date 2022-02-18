Появилась пошаговая инструкция по вступлению в ряды Теробороны

В Украине активно развертывают систему территориальной обороны.

Сообщили – как записаться в территориальную оборону, что для этого нужно. Инфографику разместила пресс-служба партии "Слуга народа".

Вступить в ТрО: пошаговая инструкция

Вступить в ТрО: пошаговая инструкция ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский внес изменения в закон о национальном сопротивлении

Всего сформируют 25 бригад, объединяющих более 150 батальонов по всей стране. Добровольцы могут стать резервистами Вооруженных Сил.

Силы ТРО – отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность в мирное время составит 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тыс. человек. 1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует компанию государственного сопротивления и подготовку людей.