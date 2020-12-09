В день борьбы с коррупцией Венедиктова вспомнила о "ворах с элитными домами и полетами на острова"

Ирина Венедиктова заявляет, что не пришла во власть разбогатеть. Фото: @pgo.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в среду заявила, что все дела "доведут до справедливого финала". Об этом написала в Facebook по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

"Могу только представить разочарование граждан в те минуты, когда, казалось бы, все настолько очевидно, а вор, как и раньше "рассекает" на дорогом авто, живет в элитном доме, летает на острова на частном самолете, не вылезает из дорогущих ресторанов. Это временно. Хочу вас заверить, что мы доведем все дела до справедливого финала. Мы сможем доказать вину каждого, кто нарушил закон", - заявила она.

Также Венедиктова заявила, что она и президент "пришли в 2019 году работать не с целью разбогатеть, а с другой миссией - сделать богаче украинцев".

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"Было бы нечестно по отношению к гражданам утверждать, что в наших рядах нету предателей или тех, кто привык воровать и продолжает делать это сегодня. Таким среди нас не место. Эти люди, так или иначе, должны оказаться в местах лишения свободы", - написала она.

Генпрокурор похвасталась статистикой, что ежедневно раскрываются в среднем 44 коррупционных правонарушения.

"Взяточников за решеткой ждет от нас общество после громких разоблачений с полотнами купюр на фотографиях. За этот период (с момента ее пребывания в должности. - Gazeta.ua) осужден за коррупцию - 408 человек. Этот результат увеличился только на 10 процентов", - заявила она.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче взятки нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко. В НАБУ подготовили проект подозрения "слуге", но не могли его вручить нардепу без подписи Венедиктовой. Она заявила, что недостаточно оснований. Потом генпрокурор все-таки подписала подозрение. СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.