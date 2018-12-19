В БПП озвучили печальный прогноз по освобождению моряков

Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, являются военнопленными. Фото: Reuters

Россия освободит военнопленных украинских моряков не раньше, чем в апреле 2019-го.

Такой прогноз озвучил заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в кулуарах парламента.

"Мы слышали заявление Лаврова, где он сказал, что пока не будет приговора суда, никто никого не отпустит. Это означает, что к апрелю никого они не отпустят. Думаю, они их еще привязывают к украинским выборам", - сказал Гончаренко.

Он отметил, что повлиять на Россию можно только с помощью международного давления и санкций.

"Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, членом которой я являюсь, будет требовать на январской сессии в Страсбурге [провести] срочные дебаты относительно агрессии России в Черном море вблизи Керченского пролива. Керченский пролив должен быть рубиконом для Путина, перейдя который, он должен нести ответственность", - отметил Гончаренко.

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25 ноября российские силовики атаковали 3 украинских катера в Азовском море и применили оружие. 6 украинских военных ранены, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. После атаки спецназ ФСБ захватил украинские катера "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 которых получили ранения. Их перевезли в Москву. Адвокаты смогли встретиться с 11 из 24 моряков.