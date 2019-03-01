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пятница, 01 марта 2019 12:13

В БПП объяснили, когда Рада возьмется за незаконное обогащение чиновников

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В БПП объяснили, когда Рада возьмется за незаконное обогащение чиновников
Пленарная неделя 12-15 марта пойдет на законопроект о языке. Фото: УНИАН

Верховная Рада возьмется за президентский законопроект о наказании за незаконное обогащение чиновников не ранее, чем 19 марта.

Об этом в кулуарах парламента сказал заместитель руководителя фракции БПП Алексей Гончаренко.

"Уже новая редакция внесена президентом Украины. Согласно Конституции и регламенту Верховной Рады, если мы вошли в рассмотрение какого-то законопроекта, то мы не можем из него выйти, какими неотложными бы ни были другие законы... Только после завершения рассмотрения законопроекта о языке мы сможем перейти к безотлагательному президентскому законопроекту о возвращении статьи о незаконном обогащении", - сказал Гончаренко.

Он отметил, что на рассмотрение законопроекта о языке уйдет минимум пленарная неделя - 12-15 марта. А если парламентарии будут настаивать на поправках, рассмотрение затянется на дольше.

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26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. По его мнению, это не согласуется с принципами верховенства права и презумпции невиновности. В суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов.

Президент Петр Порошенко уже внес в парламент новый законопроект о неотвратимости наказания за незаконное обогащение. Его определил как неотложный.

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Дата
01
марта

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