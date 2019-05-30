В БПП не видят логики менять премьер-министра

Владимир Гройсман возглавляет правительство с апреля 2016 года. Фото: liga.net

Фракция "Блока Петра Порошенко" вряд ли поддержит отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом сказал народный депутат от БПП Вадим Денисенко в кулуарах Верховной Рады.

"Сейчас будет фракция. Но почему-то мне кажется, что БПП не будет голосовать за увольнение Владимира Гройсмана", - сказал нардеп.

Он пояснил, что в случае поддержания отставки Гройсмана его обязанности будет исполнять вице-премьер.

"Президент после своего заявления о том, что [правительству] надо уйти в отставку, никакого второго шага не сделал. Поэтому совершенно нелогично сейчас голосовать за отставку правительства Гройсмана. По сути, мы получим то же правительство Гройсмана на следующие 2 месяца. Не вижу логики сейчас менять премьер-министра", - пояснил Денисенко.

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Сегодня парламент планирует рассмотреть вопрос отставки премьер-министра Владимира Гройсмана и его правительства.