В Беларуси нашли виновних в протестах

В Беларуси говорят, что призывы к протестам были из-за рубежа. Фото: pixabay

Несанкционированные акции в Минске были инициированы через мессенджеры из-за рубежа.

В дальнейшем "все это действо было подхвачено", и МВД было вынуждено на него "адекватно реагировать", об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Беларуси - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

"Те несанкционированные общественно-политические мероприятия, которые имели место в июне и июле этого года, были инициированы в течение нескольких часов с помощью социальных сетей и мессенджеров. Они были инициированы из-за рубежа", - рассказал Казакевич.

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По его словам, не только национальный сегмент интернета, но и интернет в целом стал "частью политических технологий". Также чиновник отметил, что в данном случае безусловную опасность представляют не сами коммуникации, а "те люди, которые за этим стоят, организовивают, направляют, привлекают и искусственно создают эту протестную массу и социально-политическое напряжение, которого на самом деле не существует".

В Беларуси решили отслеживать администраторов Telegram-каналов, в которых публикуются призывы к протестам. Как заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, эти люди будут нести персональную ответственность за подобные публикации в мессенджере.