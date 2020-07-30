В Беларуси будут отслеживать Telegram-каналы, в которых призывают к протестам

В Беларуси будут привлекать к ответственности владельцев Telegram-каналов. Фото: Reuters

В Беларуси решили отслеживать администраторов Telegram-каналов, в которых публикуются призывы к протестам.

Как заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, эти люди будут нести персональную ответственность за подобные публикации в мессенджере, пишет Белта.

"Если он призывает к любому нарушению общественного порядка, мы достаточно эффективно его находим и пресекаем подобные явления как на стадии зарождения, так и на стадии реализации", - сказал он.

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Казакевич отметил, что с правовой точки зрения не имеет значения, каким образом белорусов призывают к массовым беспорядкам - "на площади или в удобном кресле". Любые подобные заявления будут пресекаться.

В правительстве страны отметили, что сами каналы и другие мессенджеры закрывать не планируют.

В Минске задержали известного политтехнолога Виталия Шклярова. Правоохранители Беларуси считают, что он под лозунгом "Страна для жизни" в соцсетях мобилизовывал протестный электорат вокруг соперников Александра Лукашенко на президентских выборах. Ранее Лукашенко призывал свою администрацию "разобраться" с иностранными СМИ, которые освещали ход протестов в Беларуси. В частности, редакции аккредитованных изданий могут даже выдворить из страны. Митинги в Беларуси в поддержку соперников Лукашенко на предстоящих выборах президента превратились в беспорядки, поскольку спецслужбы начали задерживать активистов и даже кандидатов в президенты.