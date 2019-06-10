В Администрации президента подняли вопрос Медведчука

Виктор Медведчук спокойно катается в РФ на встрече с руководством Кремля.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен был отреагировать на визит кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука в РФ.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на брифинге в понедельник.

"Нас удивляет то, что генеральный прокурор Украины никак не отреагировал на то, что парламентарий Юрий Бойко и украинский гражданин Медведчук дважды ездили в страну-агрессора. Встречались с ее представителями, наибольшей ее государственной компании.

И нет абсолютно никаких правовых решений по этому поводу", - сказала она.

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Из-за полета народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы. 3 марта Кабинет министров ввел запрет на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией. 8 февраля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Медведчука. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственную измену.