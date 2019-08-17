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суббота, 17 августа 2019 13:48

В 210 округе наконец определили победителя

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В 210 округе наконец определили победителя
От 210 округа в парламент прошел беспартийный Борис Приходько. Фото: Цензор.нет

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в одномандатном избирательном округе №210. Это округ остался единственным, где еще не определили победителя, хотя ЦИК это мало сделать еще 5 августа.

От него в парламент прошел беспартийный Борис Приходько.

В Центризбиркоме заявили, что 16 августа после перерыва они продолжили свою работу в режиме заседания. По его итогам и установили итоги голосования в округе.

Относительно того, почему они так долго не могли установить результаты, в ЦИК объяснили, что раньше избирательные комиссии этого округа сначала уточняли итоги голосования и впоследствии на этом округе пересчитывали голоса.

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210 округ был единственным, где еще не определили победителя. Дело в том, что на этом округе, по результатам первого подсчета голосов, победил с 21% Сергей Коровченко, однако его оппонент Борис Приходько, который занял второе место, обратился в суд. В конце концов ЦИК решил снова пересчитать голоса на этом округе.

Выборы в Верховную Раду Украины прошли 21 июля.

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Дата
17
августа

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