Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год

 
Ексклюзивы
1/5
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Просмотров: 558
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 1818
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1053
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 639
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1692
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 891
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 16047
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3447
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1764
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 639
Фото
Все фото
5
12
6
5
3
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
&quot;Мамай, оккупанты нам не братья&quot;: ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Коломойский устроил на заводе криптоферму с дешевой энергией - &quot;Схемы&quot;
Коломойский устроил на заводе криптоферму с дешевой энергией - "Схемы"
Без тендера: офис генпрокурора на 400 тыс. украсил форум у декоратора &quot;Квартала&quot;
Без тендера: офис генпрокурора на 400 тыс. украсил форум у декоратора "Квартала"
Видео
Все видео
Мамай не пришел к ветеранам. Депутаты собирают подписи за сессию
Мамай не пришел к ветеранам. Депутаты собирают подписи за сессию
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты
За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3393
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5868
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1350
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4167
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 936
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 36
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
пятница, 10 декабря 2021 18:15

Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год

1 Комментировать
Юзик и остальные &quot;кварталовцы&quot; в Раде не сказали ни слова за год
Юрий Корявченков за год ни разу не выступил в Верховной Раде. Фото: Ян Доброносов

46 народных депутатов из фракции "Слуга народа" за 2021 год не сказали в Верховной Раде ни слова.

Об этом сообщил Комитет избирателей.

Организация проанализировала статистику выступлений депутатов во время пленарных заседаний с 1 января по 6 декабря. Учитывались выступления с места и с трибуны.

За год ни разу не выступили 74 депутата.

Среди молчаливых "слуг" - ряд лиц, ранее работавших в структурах "Студія Квартал 95" и не имевших опыта политической или общественной работы.

Ни разу в течение года не выступили на пленарном заседании Юрий Корявченков (в прошлом актер "Квартала", известный сценическим именем Юзик), Александр Кабанов (сценарист), Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов), Ольга Руденко (менеджер по маркетингу).

Также ни одного выступления у Василия Вирастюка, Богдана Яременко, Святослава Юраша, а также бывших "слуг" Александра Юрченко (обвинен в получении взятки) и Романа Иванисова (ранее осужден за изнасилование).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн

В списке молчаливых 16 депутатов ОПЗЖ. В их числе: Виктор Медведчук, Тарас Козак, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Новинский, Вадим Столар, Григорий Суркис.

93 депутата имели от одного до трех выступлений. Большинство из них - депутаты "Слуги Народа".

Трижды за год выступил депутат, олимпийский чемпион Жан Беленюк - среди них выступление по законопроекту о поддержке спорта.

Дважды выступил ресторатор Николай Тищенко - относительно законопроекта о применении к осужденным лицам средств принудительного голодания, а также проекта Государственного бюджета на 2022 год.

В ноябре дольше всех в парламенте выступала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщала "Опора".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Запорожскому гетману поляки отрезали голову

Самое читаемое
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
4
 Просмотров: 17730
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста Просмотров: 13618
Рейтинг &quot;ЕС&quot; и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку
Рейтинг "ЕС" и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку Просмотров: 13221
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
5
 Просмотров: 12088
Парк и замок – как в старину выглядела Белая Церковь
Парк и замок – как в старину выглядела Белая Церковь
16
 Просмотров: 8244
Политика
Гостелеканал "Дом" вбухает 12 млн грн на шоу с Пальчевским, который не вылезал из каналов Медведчука
Гостелеканал "Дом" вбухает 12 млн грн на шоу с Пальчевским, который не вылезал из каналов Медведчука Просмотров: 18
Украина – лидер демократии в регионе - Зеленский
Украина – лидер демократии в регионе - Зеленский Просмотров: 54
Свыше $69 млн: Швейцария продлила заморозку активов Януковича
Свыше $69 млн: Швейцария продлила заморозку активов Януковича Просмотров: 63
Зеленский появится в эфире телеканала олигарха Коломойского
Зеленский появится в эфире телеканала олигарха Коломойского Просмотров: 657
"Вовину тысячу" предлагают перечислять ВСУ
"Вовину тысячу" предлагают перечислять ВСУ 1 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
26
Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США
18
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США
4
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
4
США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова
4
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
Голосов: 9714
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть