Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год

Юрий Корявченков за год ни разу не выступил в Верховной Раде. Фото: Ян Доброносов

46 народных депутатов из фракции "Слуга народа" за 2021 год не сказали в Верховной Раде ни слова.

Об этом сообщил Комитет избирателей.

Организация проанализировала статистику выступлений депутатов во время пленарных заседаний с 1 января по 6 декабря. Учитывались выступления с места и с трибуны.

За год ни разу не выступили 74 депутата.

Среди молчаливых "слуг" - ряд лиц, ранее работавших в структурах "Студія Квартал 95" и не имевших опыта политической или общественной работы.

Ни разу в течение года не выступили на пленарном заседании Юрий Корявченков (в прошлом актер "Квартала", известный сценическим именем Юзик), Александр Кабанов (сценарист), Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов), Ольга Руденко (менеджер по маркетингу).

Также ни одного выступления у Василия Вирастюка, Богдана Яременко, Святослава Юраша, а также бывших "слуг" Александра Юрченко (обвинен в получении взятки) и Романа Иванисова (ранее осужден за изнасилование).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн

В списке молчаливых 16 депутатов ОПЗЖ. В их числе: Виктор Медведчук, Тарас Козак, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Новинский, Вадим Столар, Григорий Суркис.

93 депутата имели от одного до трех выступлений. Большинство из них - депутаты "Слуги Народа".

Трижды за год выступил депутат, олимпийский чемпион Жан Беленюк - среди них выступление по законопроекту о поддержке спорта.

Дважды выступил ресторатор Николай Тищенко - относительно законопроекта о применении к осужденным лицам средств принудительного голодания, а также проекта Государственного бюджета на 2022 год.

В ноябре дольше всех в парламенте выступала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщала "Опора".