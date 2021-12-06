Тимошенко переговорила Шуфрича в Раде

В ноябре дольше всех выступала в Верховной Раде лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко.

Статистику опубликовала "Опора".

Автор: oporaua.org

Тимошенко выступала 29 раз, говорила 1 ч 26 мин. Нестор Шуфрич из ОПЗЖ выступал 50 раз, 55 мин. Далее - Михаил Цымбалюк из "Батьківщини" - 27 выступлений, 50 мин.

Александр Колтунович из ОПЗЖ говорил в парламенте 46 мин., а Сергей Соболев из "Батьківщини" - 42 мин.

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В прошлом месяце депутаты выступали 1147 раз общей продолжительностью немногим более 23 часов.

Право на выступление является одним из важных механизмов работы народного депутата, напоминает "Опора".

В октябре депутаты в Верховной Раде выступали чуть больше 20 ч. Больше всех говорил Колтунович.