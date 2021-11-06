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суббота, 06 ноября 2021 19:48

Тимошенко "переплюнули" в выступлениях в Раде. Кто говорил больше

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В октябре народные депутаты выступали в Верховной Раде 1106 раз общей продолжительностью не более 20 часов.

Инфографику опубликовала "Опора"

Дольше всего в парламенте выступал Александр Колтунович из ОПЗЖ – 82 выступления или 1 час. 26 мин.

На втором месте - Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" - 33 выступления продолжительностью 55 мин, далее - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - 26 выступлений (49 мин).

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Алексей Гончаренко из "ЕС" выступал 41 раз (49 мин), Григорий Мамка из ОПЗЖ - 37 (38 мин).

 

Семь депутатов пропустили все голосования Верховной Рады в октябре. Среди них шестеро – из ОПЗЖ.

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ноября

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