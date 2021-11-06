Тимошенко "переплюнули" в выступлениях в Раде. Кто говорил больше

В октябре народные депутаты выступали в Верховной Раде 1106 раз общей продолжительностью не более 20 часов.

Инфографику опубликовала "Опора"

Дольше всего в парламенте выступал Александр Колтунович из ОПЗЖ – 82 выступления или 1 час. 26 мин.

На втором месте - Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" - 33 выступления продолжительностью 55 мин, далее - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - 26 выступлений (49 мин).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа

Алексей Гончаренко из "ЕС" выступал 41 раз (49 мин), Григорий Мамка из ОПЗЖ - 37 (38 мин).

Семь депутатов пропустили все голосования Верховной Рады в октябре. Среди них шестеро – из ОПЗЖ.