Самые большие прогульщики Рады в ОПЗЖ и Олесь Довгий

Депутатам, пропустившим более 30% голосований, не возмещают расходы для исполнения полномочий.

Семь депутатов пропустили все голосования Верховной Рады в октябре. Среди них шестеро – из фракции ОПЗЖ.

Об этом сообщила "Опора"

ВР в октябре собиралась восемь раз в очередные пленарные и дважды на внеочередные заседания. Состоялось 556 голосований.

Не были ни на одном заседании нардепы из ОПЗЖ Вадим Рабинович, Вадим Столар, Виктор Медведчук (обвиняемый в государственной измене и содействии деятельности терроризма, находится под домашним арестом), Тарас Козак (обвиненный в госизмене, находится в розыске), Григорий Суркис, Юлия Левочкина и внефракционный Олесь Довгий.

Среди лидеров по количеству пропусков голосований: Елизавета Ясько из "Слуги народа" (присутствовала на восьми голосованиях), внефракционный Александр Дубинский (девяти), Любовь Шпак из "СН" (15), внефракционная Людмила Буймистер (20), Анжелика Лабунская из "Батькивщины" (23). Все эти депутаты пропустили более 95% всех голосований.

В октябре больше всего "за" голосовали депутаты из "Батькивщины" (49%), на втором месте - группа "Доверие" (38,7%). Меньше всего кнопку "за" давили депутаты из "Слуги народа" (20,4%).

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Чаще всего "против" голосовали депутаты из "Европейской солидарности" (3,1%) и "Слуги народа" (2,5%). Больше всего воздержались также депутаты из "СН" (55,8%).

По закону посещаемость депутатами пленарных заседаний измеряется их участием в голосованиях. То есть если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях.

Депутатам, пропустившим более 30% голосований, не возмещают расходы, связанные с исполнением полномочий за календарный месяц. Эта сумма равна размеру месячной зарплаты депутата.

На следующей неделе пройдут очередные пленарные заседания парламента. В партии "Слуга народа" сообщили о внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.