Уже 45 тысяч украинцев изменили место голосования на досрочных выборах в Раду

Украинцы активно меняют место голосования. Фото: ТСН

Место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля, изменили уже более 45 тысяч человек.

По состоянию на 4 июля временно изменили место голосования уже 46 886 человек, сообщают данные Государственного реестра избирателей.

Больше всего изменили место голосования избиратели из Донецкой области — 10 603 человека, на втором месте Луганская область — 5671 человек. С оккупированного Крыма место голосования изменило 702 человека, из Севастополя — 3945 избирателей.

Наибольшее количество избирателей выбрала для голосования город Киев (7404 человека), Киевскую (4241 человек) и Донецке (4813 человека) области. Местом голосования часто выбирают Харьковскую (3491 человек), Одесскую (2928 человек), Днепропетровскую (2108 человек) и Львовскую (2284 человек) области.

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Напомним, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что в Украине возможен срыв парламентских выборов.