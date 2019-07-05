Существует реальная угроза срыва выборов в Раду - Разумков

Разумков рассказал о срыве выборов. Фото: ТСН

Попытка заставить ЦИК осуществить повторное жеребьевки партий для назначения им новых порядковых номеров избирательном бюллетене - это технология, которая воплощается с целью сорвать досрочные выборы в Раду 21 июля.

Из-за регистрации "Движения новых сил" участником выборов и внесения политсилы в избирательный бюллетень (по решению суда) должна состояться пережеребьевка порядковых номеров всех партий. И ЦИК жеребьевки не проводила, а выделила партии Саакашвили крайней 22 номер в бюллетене, высказался председатель и первый номер в избирательном списке "Слуги народа" Дмитрий Разумков в эфире "Право на власть" на телеканале "1+1".

Аргументирует ЦИК такое решение тем, что форма и содержание бюллетеней уже утверждены, еще и особенно - большая часть из них уже в процессе печати. Однако против этого Аграрная партия Украины (лидер списка - Михаил Поплавский) - ее представители подали в суд с целью отменить решение Комиссии.

Если это произойдет, это создаст реальную угрозу срыва парламентских выборов. Политик надеется на разумное решение высшей судебной инстанции.

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Стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна провести пережеребьевку партий на внеочередных выборах в парламент. Соответствующее решение принял Шестой апелляционный админсуд Киева.