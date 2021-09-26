Уволенный Степанов попал в тройку самых активных министров-спикеров в Раде

Перед народными депутатами в пятницу чаще всего из членов правительства выступает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Инфографику опубликовал портал "Слово і діло"

На Согласительном совете перед пленарной неделей партии договариваются, кто из Кабинета министров отчитываться в пятницу во время часа вопросов к правительству и на какую тему.

Шмыгаль выступал перед депутатами девять раз.

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Премьер рассказывал о подготовке к отопительному сезону, исполнении бюджета, ситуацию с коронавирусом.

Шесть раз выступал уже бывший министр здравоохранения Максим Степанов. Он говорил о закупке вакцины от Covid-19, карантине и зарплате медиков.

Министр социальной политики Марина Лазебная во время часа вопросов к правительству выступала дважды. Рассказывала, как выполняется постановление ВР "О состоянии социальной защиты детей и неотложных мерах, направленных на защиту ребенка в Украине" и закон "О социальной политике".

По одному разу выступали уже экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Сергей Марченко, министр обороны Андрей Таран, бывшая и.о. министра образования Любомира Мандзий и Сергей Шкарлет (тогда тоже в статусе и.о.), вице-премьер Алексей Резников, глава МИД Дмитрий Кулеба и министр аграрной политики Роман Лещенко.

Аваков рассказал депутатам об успехах МВД в сфере борьбы с организованной преступностью, охраны общественного порядка и безопасности. Марченко отчитывался, как расходуются деньги из Фонда борьбы с коронавирусом.

Таран рассказывал о призыве срочников и ответ Вооруженных сил Украины на российские учения, а Любомира Мандзий - о ситуации по ВНО-2020. Галущенко докладывал о состоянии топливно-энергетического комплекса Украины, Лещенко - открытии рынка земли.

Правительство Дениса Шмыгаля работает почти полтора года. Кандидатуру премьера вносил президент Владимир Зеленский. По Конституции президент это делает по предложению коалиции. Верховная Рада до сих пор не утвердила программу правительства.