Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс

Иосиф Зисельс: "Россияне считают украинский юго-восток зоной своего влияния и хотят отделить. Эта имперская политика была всегда". Фото: Тарас Подолян

Россия стремится расшатать Украину, используя собственные культурные центры и проекты. Распад России состоится со временем, и мы должны к этому готовиться, усиливая военную и дипломатическую сферы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал украинский правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс.

"Кремль стремится расшатать Украину, поддерживая российские культурные центры, – говорит он. – Россияне считают украинский юго-восток зоной своего влияния и хотят отделить. Эта имперская политика была всегда. Украина 30 лет пытается отмежеваться. Война начинается, когда империя не верит в другие средства – экономические, дипломатические, пропагандистские. Так было в Молдове в 1992-м, в Грузии в 2008-м. То же самое в Украине".

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Расшатывать Россию изнутри – это не наша задача, считает правозащитник.

"Мы не должны быть Россией наоборот. У нас свой путь строительства системы европейских ценностей. То, что делает Россия – это антиценности. Мы другие. Коварство, черная пропаганда, некомпетентность не должны быть составляющими нашей государственной политики. Это опасный путь", – отмечает Зисельс.

Со временем развал России неизбежен, считает диссидент.

"Ни одна империя в истории не удержалась. Но я не мечтаю о распаде РФ. Потому что мы увидим на своих границах раскаленные обломки империи с ядерным оружием. И никто их не будет контролировать. Нам главное, чтобы Россия к нам не лезла. Давать им каждый раз по рукам. Для этого надо иметь военно и дипломатически сильное государство", – отмечает он.

Полное интервью с Иосифом Зисельсом читайте в журнале "Країна"

16 июля 1990 года Верховная Рада Украинской PCP приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины и постановление "О Дне провозглашения независимости Украины". В следующем году внесли изменения в Кодекс законов о труде, в результате чего в списке праздничных дней появилась запись: "16 июля - День Независимости Украины". Его отметили лишь раз - в июле 1991-го. 24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской PCP приняла Акт провозглашения независимости Украины. 1 декабря 1991 года его поддержал народ на Всеукраинском референдуме. Поэтому дату празднования Дня Независимости изменили. 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины", которым установила дату 24 августа.