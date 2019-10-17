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четверг, 17 октября 2019 19:48

Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог

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Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Пресс-марафон - это не действия, это опять пиар, говорит социолог Евгений Головаха. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО.

Президент Владимир Зеленский должен показать обществу, что он не только "хороший парень", но и что-то делает.

Об этом Gazeta.ua сказал социолог Евгений Головаха, комментируя уменьшение рейтинга президента.

"На рейтинг повлияло то, что ожидаемых изменений не произошло. Многие из тех, кто рассчитывал на очень быстрые изменения - разочарованы. Не увидели конкретных действий. Снижение абсолютно естественное, поддержка власти дальше будет уменьшаться.

Принимаются законы, но обычные люди вообще не знают о чем они. Самые большие мечтатели среди избирателей Зеленского уже от него отпали. Постепенно будут разочаровываться другие, уже по конкретным результатам деятельности.

Поэтому власть Зеленского должны оценивать весной. У его предшественников уже через год ни у одного не было поддержки, рейтинг падал в пропасть. А сначала высокие показатели были у всех, в том числе у того же Порошенко или Ющенко. Если весной рейтинг не упадет в пропасть, тогда можно будет говорить, что Зеленский более или менее успешный президент. Критический момент может наступить тогда, когда будет больше тех, кто не поддерживает президента. Пока у Зеленского еще большой аванс поддержки большинства. Поэтому может многое сделать.

Зеленский - гибкий. Но людей долго нельзя обманывать. Они должны понять, что он не только хороший парень, но и что-то делает. Прес-марафон - это не действия, это опять пиар.

Зеленский - человек без опыта, поэтому его и избрали. Избиратели возненавидели политический опыт. Пришли к выводу, что это опыт коррупции и самообогащения. А не опыт управления в интересах страны. Теперь Зеленский должен продемонстрировать не просто, что он не имеет плохого опыта, а может привнести позитивный. И тогда будет поддержка", - говорит Евгений Головаха.

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Рейтинг президента Владимира Зеленского снизился за один месяц.

Положительно к деятельности главы государства относятся 66% украинцев. При этом в сентябре у Зеленского было 73%, свидетельствуют данные опроса КМИС.

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17
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