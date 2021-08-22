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понедельник, 23 августа 2021 02:51

Успехи Украины за 30 лет впечатляют - вице-президент Еврокомиссии

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Успехи Украины за 30 лет впечатляют - вице-президент Еврокомиссии
Домбровскис также отметил, что Украина стала первой страной за пределами ЕС для которой был утвержден Covid-сертификаты. Фото: Правительственный портал

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис отметил, что на протяжении последних 30 лет Украина преодолела авторитаризм и стала на путь демократии. Об этом Валдис Домбровскис сказал во время объявления в заявлений для прессы совместно с Денисом Шмыгалем.

"Последние три десятилетия Украина страдала от политической нестабильности, турбулентности и, в последние годы, от российской агрессии. Однако, очевидно одно - Украина успешно преодолела авторитаризм и стала на путь демократии, и ее успехи в течение этих тридцати лет поражают", - заявил Домбровскис.

Кроме того, вице-президент ЕК приветствовал принятие Верховной Радой законов по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей и о Высшем совете правосудия с рекомендациями Венецианской комиссии.

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Домбровскис также отметил, что внедрение соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом имело следствием рост общего товарооборота почти на 50% в течение первых пяти лет, в результате ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины.

Европейский чиновник также отметил, что Украина стала первой страной за пределами ЕС для которой был утвержден сертификаты прививки от болезни Covid-19.

Во время этой встречи Шмыгаль заявил, что Украина выполнила условия для получения следующего транша от ЕС.

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