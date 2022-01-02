Ющенко сменил имидж в новом году

Фото: Facebook.com/k.yushchenko

Третий президент Виктор Ющенко сменил имидж.

Фото с новогоднего отдыха опубликовала в Facebook директор Ukrainian Wine & Spirit School, член Ассоциации сомелье Украины Екатерина Ющенко - супруга Ярослава Ющенко, племянника третьего президента Ярослава Ющенко.

На фото Ющенко - с бородой, в компании женщины возле новогодней елки.

"З Новим роком, пане-господарю!", - подписала фото.

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Третий президент отдыхал с семьей Екатерины Ющенко – ее мужем и дочерью.

Присутствующие поют вместе с бандуристом украинскую колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

23 февраля Виктор Ющенко отметил 66-летие. Это сделал в семейном кругу. В сентябре романтически поздравил супругу Екатерину с 60-летием.