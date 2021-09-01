Ющенко романтично поздравил жену с юбилеем

Третий президент Виктор Ющенко поздравил жену Екатерину с днем рождения - 60-летием. Приветствие опубликовал в Facebook.
"Сегодня замечательный день - у моей любимой жены день рождения. Искренне горжусь тем, что много лет иду рука об руку с очаровательной, нежной, прекрасной леди - мамой наших детей.
Я от всей души поздравляю тебя с таким замечательным праздником. Желаю, чтобы каждый твой день был полон яркой радостью. Пусть судьба будет благосклонна всегда к тебе, пусть только хорошие новости приятно удивляют тебя. Будь всегда такой красивой, умной, нежной и ласковой. Пусть в твоем сердце всегда царит весна, пусть счастливая звезда всегда освещает твой путь.
Крепкого здоровья тебе, родная, и всего наилучшего!
Пусть моя любовь будет оберегом для тебя. А надежда, вера и любовь будут спутниками твоей жизни.
Искренне обнимаю, милая моя, любимая моя Катя!", - написал Ющенко и опубликовал семейные фото.
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23 февраля Виктор Ющенко отметил 66-летие. Это сделал в семейном кругу.
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