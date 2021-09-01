Ющенко романтично поздравил жену с юбилеем

Третий президент Виктор Ющенко поздравил жену Екатерину с днем рождения - 60-летием. Приветствие опубликовал в Facebook.

"Сегодня замечательный день - у моей любимой жены день рождения. Искренне горжусь тем, что много лет иду рука об руку с очаровательной, нежной, прекрасной леди - мамой наших детей.

Я от всей души поздравляю тебя с таким замечательным праздником. Желаю, чтобы каждый твой день был полон яркой радостью. Пусть судьба будет благосклонна всегда к тебе, пусть только хорошие новости приятно удивляют тебя. Будь всегда такой красивой, умной, нежной и ласковой. Пусть в твоем сердце всегда царит весна, пусть счастливая звезда всегда освещает твой путь.

Крепкого здоровья тебе, родная, и всего наилучшего!

Пусть моя любовь будет оберегом для тебя. А надежда, вера и любовь будут спутниками твоей жизни.

Искренне обнимаю, милая моя, любимая моя Катя!", - написал Ющенко и опубликовал семейные фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Переживаем большое испытание. Должны победить" - Ющенко обратился к украинцам

23 февраля Виктор Ющенко отметил 66-летие. Это сделал в семейном кругу.