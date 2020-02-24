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понедельник, 24 февраля 2020 10:19

Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
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У Виктора Ющенко - пятеро детей.
С невесткой Еленой.
Дети Ющенка - Андрей и Виталина.

Третий президент Виктор Ющенко 23 февраля отпраздновал 66-летие.

Фото с вечеринки опубликовали в соцсетях старшая дочь Ющенко Виталина и его невестка Елена.

"Happy Birthday Mr President! Сегодня День рождения у моего... у нашего отца! Вы лучший на земле! Многая и благая лета, мой родной!" - поздравила Виталина в Instagram.

Ющенко праздновал в кругу семьи - с женой Екатериной и детьми Кристиной, Тарасом, Виталиной, Андреем и Софией.

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Виктор Ющенко был президентом в 2005-2010-х. После победы в третьем туре Виктора Януковича, получив 51,99% голосов. В браке второй раз. Собрал коллекцию украинских древностей. Строит храм и дом-музей Тараса Шевченко в селе Новые Безрадичи под Киевом, где живет с семьей.

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