Ющенко: Путин не нападет на Польшу или Литву, потому что они в НАТО

Путин не нападет на одного из наших соседей по западной границе, потому что они в НАТО, отметил Ющенко. Фото: @president.ukraine

Украина в 2008 году на саммите в Бухаресте не получила План действий по членству в НАТО из-за позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и тогдашнего президента Франции Николя Саркози. То решение развязало руки президенту РФ Владимиру Путину в оккупации территорий Украины. Об этом рассказал третий президент Виктор Ющенко.

"Мы собрались - семь-восемь президентов - и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся короткий пятиминутный диалог.

Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО. Я ей говорю: я вступал в должность, 14% украинцев разделяли интеграцию в НАТО. Сейчас 31%. Да, это треть, но мне кажется, за эти два года вдвое больше. А когда вы принимали Испанию, там 17% населения разделяло вхождения страны в НАТО. А мы хотим лишь ПДЧ. Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель выразила тогда, до сегодняшнего дня неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение", - сказал Ющенко телеканалу "Україна 24".

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"Нас отделяло тогда буквально три месяца до того, как на Путина можно было влиять. Но это тот рубикон, когда уже на паузу стали - все, можно писать, что вы проиграли.

Много разочарований было в тот день. Когда я читал ту резолюцию Альянса, мне казалось, что такого не может быть. Зачем тогда саммит созвать, если выносится такое решение?", - отметил третий президент.

"Путин не нападет на Польшу, Литву, как бы борзо она не говорила на дипломатическом уровне о нем и его политике. Путин не нападет ни на одного из наших соседей по западной границе аж до Болгарии. Потому что та модель, в которой находятся эти страны, не позволяет их трогать. Они являются членами НАТО", - объяснил Ющенко.

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией. В сентябре в Украине проходили совместные военные учения с Альянсом. Приняли участие около 4 тыс. военных из 10 стран. В этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.