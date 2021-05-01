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суббота, 01 мая 2021 05:45

Ющенко отравили русские - Европарламент

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Ющенко отравили русские - Европарламент
Признали, что Ющенко отравили русские. Фото: Обозреватель

В резолюции Европейского парламента, которая была принята на случай вторжения России, говорится о том, что отравления бывшего президента Украины Виктора Ющенко является делом рук российских спецслужб.

Вопрос отравления не только Ющенко, но и других оппонентов российского президента Владимира Путина является сигналом для последнего, пояснил евродепутат Пятрас Ауштрявичюс в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Россия использует отравление своих оппонентов. Это делают институции, которые напрямую связаны с Кремлем. Среди пострадавших не только семья Скрипалей. Перечень очень долгий", – сказал политик.

По словам евродепутата, таким образом Европа посылает сигнал Путину: мы знаем, что вы делаете и если будете продолжать, то заплатите высокую цену.

В документе Европарламента Ющенко, Скрипаль, Владимир Кара-Мурза, Алексей Навальный и другие названы жертвами российских спецслужб. Также отмечается, что они были или являются оппонентами президента РФ.

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29 апреля Европейский парламент принял резолюцию на случай вторжения России на территорию Украины. "За" проголосовали 548, "против" – 25 и 113 "воздержались".

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