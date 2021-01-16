Ющенко и Янукович у власти знали об угрозе со стороны России - міністр

Юлия Лапутина рассказала о первых угрозы России в Крыму. Фото: Украинское женское конгресс

Украинская контрразведка сообщала об угрозах со стороны России задолго до начала агрессии, рассказала Министерка по делам ветеранов, генерал-майор Службы безопасности Украины Юлия Лапутина Радио Свобода.

"Была попытка отделения Крыма, "мешковщины" (во времена ексглавы автономной республики ныне покойного Юрия Мешкова) и так далее. Но потом, когда блицкриг не удался, Россия начала применять разные, как сейчас говорят, гибридные методы. Это уничтожение финансовых ресурсов Крыма, проводились операции по выведению, в том числе из-за фальшивых авизо, всех активов крымских предприятий в России. Кроме этого, происходил общий на постсоветском пространстве процесс криминализации бизнеса, связей криминала с властью местной", - сказала Лапутина.

СБУ тогда создала оперативно-следственную группу, чтобы прекратить действия против суверенитета Украины. Военная тогда работала в оперативно-боевому подразделении "Альфа".

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"Мы задерживали вооруженных преступников. Это были банды, можно сказать, с оружием, с деньгами для того, чтобы осуществлять операции против Украины. И было очевидно, что даже если тогда мы прекратим вот это все, что делалось против Украины, на будущее нам нужно сделать предохранители, чтобы не произошло в дальнейшем более эффективных попыток Российской Федерации ", - вспоминает она.

Контрразведчики докладывали о попытках России усилить свое влияние и во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича, добавила.

Лапутина - боевая офицерка. С 1992 года - в Службе безопасности Украины. Участвовала в ряде операций по подавлению сепаратистского путча в Крыму в 1994 году. 2008-го выступила с инициативой реализации концепции ментальной интеграции жителей АР Крым к Украине - программу закрыли после прихода к власти Виктора Януковича. Весной 2014-го в составе первой объединенной группы СБУ Лапутина высадилась на Краматорском аэродроме.