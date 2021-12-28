Уровень угрозы со стороны РФ повысился - Кулеба

США, НАТО не согласятся с требованием РФ остановить расширение на восток, говорит Кулеба. Фото: Getty Images

За последний месяц риск нового витка российской агрессии повысился.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Україна"

В декабре 2020 года ситуация с безопасностью была более стабильной, уровень угрозы, который существовал со стороны России, был ниже, отметил глава МИД. За этот год уровень опасности существенно повысился.

"Теперь за последний месяц – уровень угрозы повысился, но он не пересек красную отметку. Знаете, как на термометре есть красная черта на 37 градусах. Мы приблизились к этой красной черте за последний месяц, но ее еще не пересекли.

И сейчас все усилия все еще направлены именно на предотвращение риска военной эскалации со стороны России", - сказал министр.

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РФ поняла, что разговаривать с ней уже все научились, отметил Кулеба.

"Поэтому сейчас задача, которую ставит перед собой Путин – не в том, чтобы с ним снова кто-то поговорил, а в том, чтобы наконец-то из этих разговоров что-то для себя выжать", - объяснил министр.

В то же время, Кулеба не верит, что США, НАТО согласятся с требованием РФ остановить расширение на восток или откатятся из стран центральной Европы.

"Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО – в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы наибольшим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса", - сказал глава МИД.

В декабре спутниковые снимки показали, что Россия продолжает наращивать войска в оккупированном Крыму и вблизи восточных границ Украины. В случае нового витка агрессии США могут ввести против РФ самые сильные санкции.