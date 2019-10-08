Уровень активности украинцев вернулся к 2013 году - социологи

Больше всего приобщенных к активной деятельности в настоящее время в западном регионе, меньше всего - в южном. Фото с вече "Остановим капитуляции" 6 октября 2019.

7,5% опрошенных украинцев в 2019 году привлечены к активной общественной деятельности. Это фактически равно данным 2013 года - тогда таких было 8%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и КМИС, проведенного 8-20 августа 2019.

Больше всего приобщенных к активной деятельности в настоящее время в западном регионе - 13%, в центе Украины - 8%, в восточном - 7%. Меньше всего - в южном, 2%.

Причиной неучастия в работе общественных организаций сейчас 38,5% респондентов назвали то, что общественная деятельность их вообще не интересует. В 2013 таких было 23%.

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50% опрошенных называют общественные организации нужными, 20% - считают иначе. Количество граждан, которые видят потребность в ОО, снизился на 10% по сравнению с 2018 годом.

Количество людей, которые в течение 2019 занимались волонтерством, снизилась на 9% по сравнению с 2018. Это 9% против 18%. Наиболее активно волонтерством занимались на западе.

Количество граждан, в этом году оказывали благотворительную помощь ОО или людям снизилась на 13,5%, по сравнению с прошлым. Это 25% против 38,5%. Больше всего помогали также на западе.

По словам социолога Ирины Бекешкиной, протестные настроения сейчас на самом низком уровне - люди довольны властью.

"Это может измениться, если решат проводить выборы на оккупированных территориях или объявить всеобщую амнистию. У нас 400 000 ветеранов АТО. На День Независимости эти люди продемонстрировали свою слаженность. Когда отменили парад, они собрались, съехались из разных уголков страны. Могут встретиться еще, если понадобится ", - считает она.