Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров

Любой визит президента - это сильный толчок торговле и партнерских отношениях, говорит Владимир Ельченко. Фото: Gazeta.ua

Второй президент Леонид Кучма много посещал страны третьего мира, помогало найти рынки сбыта для продажи украинских товаров. Эту практику может использовать и действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом в интервью журналу "Країна" заявил дипломат Владимир Ельченко.

"Плюс при нем (при Кучме - Gazeta.ua) у нас были самые производительные отношения с теми, кого мы сегодня называем странами третьего мира. Он много ездил с визитами и в Латинскую Америку, и в арабские страны, страны юго-восточной Азии. В последние годы я этого не наблюдаю. Понятно, что у нас совсем другие приоритеты сейчас. Но, к сожалению, у нас такой провал в отношениях с третьим миром", - говорит Ельченко.

Любой визит президента - это сильный толчок торговле и партнерских отношениях, говорит дипломат. "Без этого, сколько бы посол не бегал, тем более, что в тех странах, в отличие от Европы, очень многое зависит от первого лица. Вот что сказало первое лицо, то и будет. Посол никогда не доберется", - говорит Ельченко.

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Добавляет: "Надо расширять горизонты. При всем уважении к европейской интеграции, но на этом мир не заканчивается. Мы не можем просто сидеть и ждать, когда нас примут в НАТО. Это может произойти за Бог знает сколько лет. А нам за это время надо выживать. А выживать можем за счет как раз торговли с третьим миром. Этим не надо пренебрегать".

Интервью читайте в журнале "Країна".

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