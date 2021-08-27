 
Ексклюзивы
1/5
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 63
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
Просмотров: 171
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 846
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 558
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 963
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1746
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 459
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1143
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1332
Фото
Все фото
27
6
7
4
5
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
&quot;Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь&quot; - чем запомнился саммит &quot;Крымской платформы&quot;
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Меркель - фото
В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Меркель - фото
Занимался спортом в вышиванке и призвал других – неделя Зеленского в фото
Занимался спортом в вышиванке и призвал других – неделя Зеленского в фото
Видео
Все видео
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Вилкул снова возглавил Кривой Рог
Вилкул снова возглавил Кривой Рог
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 405
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1287
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1062
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1602
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
27 августа 2021
Просмотров: 81
Про цей День
Я ніколи не любив свят. І цього теж не люблю. Ну, як свято. Іноді його називають просто Днем. Так от, цей День через обов'язковість, масовість і ...
пятница, 27 августа 2021 19:48

Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров

  Комментировать
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Любой визит президента - это сильный толчок торговле и партнерских отношениях, говорит Владимир Ельченко. Фото: Gazeta.ua

Второй президент Леонид Кучма много посещал страны третьего мира, помогало найти рынки сбыта для продажи украинских товаров. Эту практику может использовать и действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом в интервью журналу "Країна" заявил дипломат Владимир Ельченко.

"Плюс при нем (при Кучме - Gazeta.ua) у нас были самые производительные отношения с теми, кого мы сегодня называем странами третьего мира. Он много ездил с визитами и в Латинскую Америку, и в арабские страны, страны юго-восточной Азии. В последние годы я этого не наблюдаю. Понятно, что у нас совсем другие приоритеты сейчас. Но, к сожалению, у нас такой провал в отношениях с третьим миром", - говорит Ельченко.

Любой визит президента - это сильный толчок торговле и партнерских отношениях, говорит дипломат. "Без этого, сколько бы посол не бегал, тем более, что в тех странах, в отличие от Европы, очень многое зависит от первого лица. Вот что сказало первое лицо, то и будет. Посол никогда не доберется", - говорит Ельченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Людям надо видеть своих защитников" – писатель объяснил, почему нужен парад

Добавляет: "Надо расширять горизонты. При всем уважении к европейской интеграции, но на этом мир не заканчивается. Мы не можем просто сидеть и ждать, когда нас примут в НАТО. Это может произойти за Бог знает сколько лет. А нам за это время надо выживать. А выживать можем за счет как раз торговли с третьим миром. Этим не надо пренебрегать".

Интервью читайте в журнале "Країна".

Для привлечения инвесторов на подконтрольную Украины часть Донецкой и Луганской областей нужны три условия: инфраструктура, рынок сбыта и трудовые ресурсы. Об этом заявил вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

Экс-чиновницу нашли с простреленной головой

Воскресенье сделали рабочим днем

В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие

Свежесть сала определяют спичкой: интересные факты о популярном продукте

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки

Пивовар начал издавать книгу рекордов

Самое сильное в истории извержения забрало около 36 тыс. жизней

Самое читаемое
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 14544
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 7038
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 4725
Довела до слез: что известно о девочке, которая заставила плакать Зеленского на параде
Довела до слез: что известно о девочке, которая заставила плакать Зеленского на параде
7
 Просмотров: 2979
Шапки-зонтики и красные сапоги - что украинцы надели на парад
Шапки-зонтики и красные сапоги - что украинцы надели на парад
16
 Просмотров: 2439
Политика
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
 Просмотров: 162
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт 7 Просмотров: 720
Адвокат Порошенко обвинил власть в провокации с зеленкой
Адвокат Порошенко обвинил власть в провокации с зеленкой Просмотров: 162
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
 1 Просмотров: 396
Рудьковского хотят взять под стражу за поездку в Монако
Рудьковского хотят взять под стражу за поездку в Монако Просмотров: 207
Больше всего комментируют
7
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт
6
Зеленский назвал три свои главные достижения на посту президента
4
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
3
Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"
1
Во флаконах с Covid-вакциной нашли посторонние примеси
Голосов: 8119
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть