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вторник, 13 августа 2019 14:54

Юрист УАФ назвал протокол НАПК Павелко профанацией борьбы с коррупцией

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Юрист УАФ назвал протокол НАПК Павелко профанацией борьбы с коррупцией
НАПК составило админпротокол на президента УАФ Андрея Павелко за организацию и проведение финального матча Лиги Чемпионов УЕФА в столице в июне 2018 года. Фото: РБК-Украина

Юрист Ассоциации футбола Владимир Тимошенко назвал документ НАПК профанацией борьбы с коррупцией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Тимошенко напомнил, что на фоне спланированной информационной атаки в течение последних полутора лет президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко был объектом пристального внимания со стороны антикоррупционных органов Украины.

"На основании фейковых сообщений о "преступлениях" и НАБУ, и НАПК начали ряд проверок. На протяжении года доказать подставные обвинения в адрес Павелко ни детективам Бюро, ни сотрудникам НАПК так и не удалось, что для автора этого сообщения, а также каждого, кто хоть минуту уделил анализу этой ситуации, достаточно логично. Однако, не найдя коррупции, в НАПК пошли дальше", - написал он.

Так, на днях, УАФ получило письмо от руководителя Департамента мониторинга законодательства НАПК Ирины Мостовой.

"Той самой, которая ранее в обход заседание членов НАПК, направляла в суд абсолютно беспочвенные админпротоколы на Павелко (ни один из них судами так и не был принят во внимание). На этот раз госпожа Мостовая пишет, что Андрей Васильевич, якобы нарушил антикоррупционное законодательство, когда голосовал за законопроекты, которые необходимо было принять накануне проведения в столице финального матча Лиги Чемпионов УЕФА в июне 2018", - пишет Тимошенко.

По его словам, госпожа Мостовая усмотрела в действиях президента УАФ так называемый "конфликт интересов" (противоречие между личными интересами лица и его служебными полномочиями которая вызывает сомнения в объективности действий такого лица).

"Тогда, Украина действительно взяла на себя обязательства принять ряд законодательных актов. Все они имели целью обеспечить надлежащее выполнение нами, как принимающей стороной, организационных мероприятий (приезд команд, делегаций УЕФА и т.д.). Без принятия ВРУ этих актов, финал в столице Украины просто бы не состоялся. И совершенно логично, что Павелко, как президент УАФ, голосовал за принятие указанных законодательных инициатив Кабмина. Более того, он лично выступал гарантом перед УЕФА выполнения Украиной достигнутых договоренностей", - пояснил юрист.

"Сегодня же, по странному суждению Мостовой, Павелко не должен был поддерживать законы, которые позволили нам принять и провести на очень высоком уровне финал ЛЧ УЕФА в Киеве, который украсил историю столицы и существенно повысил международный авторитет нашего государства. Иначе - админпротокол", - заметил Тимошенко.

По словам юриста, кроме как алогичной профанацией такие действия Мостовой он лично назвать не может.

"Внешне выглядит (по Конфуцию) поиском черной кошки в темной комнате, особенно если кошки нет вообще. С юридической точки зрения, в действиях госпожи Мостовой просматриваются злоупотребления своим служебным положением. И даже не хочется думать, что она это делает в угоду неизвестном заказчику", - резюмировал он.

Деловая столица
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