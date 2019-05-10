Юрист Трампа попросил о встрече с Зеленским

Зеленский пока не подтвердил встречу с Джулиани. Фото: censor.net.ua

Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани планирует в ближайшие дни посетить Киев и встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает The New York Times.

Джулиани намерен обсудить с Зеленским расследования дела о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году и о роли сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельности украинской газодобывающей компании Burisma Group. Адвокат хочет убедиться, что следующая власть Украины продолжит эти расследования, и надеется, что они могут помочь Трампу одержать победу на президентьких выборах в 2020 году.

"Кто-то может говорить, что это неправильно и это не внешняя политика. Но я прошу их сделать расследование, которое они уже делают, и относительно которого другие люди говорят им, чтобы они остановились. И я дам им причины, почему они не должны останавливать это, потому что эта информация будет очень полезной для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства", - сказал Джулиани.

Он сообщил, что обратился с просьбой о встрече с Зеленским, однако подтверждение еще не получил.

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Ранее NYT сообщала о встречах генпрокурора Юрия Луценко с Рудольфом Джулиани. Они касались дела против газодобывающей компании Burisma Group, владельцем которой является бывший министр экологии Николай Злочевский. В этой компании работал сын кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер.