Юрист Медведчука будет контролировать дела Майдана и расследования российской агрессии

Новоназначенный заместитель генерального прокурора Ирины Венедиктовой Максим Якубовский будет контролировать направления расследования дел Майдана и военные преступления. Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Автор: @pgo.gov.ua Венедиктова на представлении Якубовского в Офисе генпрокурора, 10 июня

Якубовского называют юристом одного из руководителей ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Он связан с "Украинским выбором". При президентстве Петра Порошенко Якубовский был заместителем главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

"Генпрокурор Зеленского отдала юристу Медведчука (Якубовскому) следующие направления:

- Специализированную прокуратуру в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса.

- Департамент организации, процессуального руководства расследования и обвинения в производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

- Департамент проц. руководства в процессах о пытках и других нарушениях прав граждан правоохранительными органами.

Теперь благодаря Зеленскому Медведчук и россияне контролируют три сверхважные направления правоохранительной системы Украины", - сообщил Шабунин в Facebook.

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Ирину Венедиктову назначила на должность генерального прокурора Верховная Рада 17 марта. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. До этого была и.о. директора ГБР и народным депутатом от "Слуги народа". Шла 3-й в списке от СН.