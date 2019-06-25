Юридическое давление на Россию, это самая эффективная стратегия победы - Сенченко

Лидер избирательного объединения"Сила права" Андрей Сенченко: "Юридическое давление на Россию, это самая эффективная стратегия победы". Фото: ИА "Укринформ"

Мы предлагаем обществу простую и эффективную стратегию победы в этой войне, и для этого не нужно идти на безумные жертвы и гнать танковые колонны в Крым и Донбасс. Нужно давить на страну-агрессора не только военными методами, но и дипломатически, экономически, юридически, информационно. Ни предыдущая, ни нынешняя власть пока не обращает внимания на наши идеи, но мы, наверное, единственные, у кого есть реальные результаты юридической борьбы с РФ. В частности, уже сейчас арестовано российских активов на общую сумму 3,5 миллиарда долларов, - рассказал в интервью "Укринформу" Андрей Сенченко, лидер избирательного объединения "Сила права".

Сенченко, до недавнего времени - один из главных соратников Тимошенко, специалист по оборонной тематике, позиционировался как кандидат на министра обороны от "Батьківщини". Недавно заявил о выходе из партии и создании собственного избирательного объединения - "Сила права".

Политик объяснил, что каждый украинский гражданин, пострадавший от российской вооруженной агрессии, от оккупации нашей страны, имеет право получить компенсацию за причиненный оккупантами вред. Последние пять лет активисты "Силы права" помогают пострадавшим украинскими гражданами бороться юридически против государства-агрессора.

К сожалению, государство в этом направлении ничего не сделало... даже не провело инвентаризацию ущерба, причиненного украинцам. А вот если вы зайдете на сайт нашего общественного объединения, то увидите там более 1000 судебных решений по вопросам убытков, причиненных украинцам в результате российской агрессии. И для того, чтобы вся эта деятельность была более успешной, для того, чтобы люди скорее получили компенсацию, нужно многое менять в украинской власти, - так объяснил Сенченко участие "Силы права" в парламентских выборах.

Политик рассказал, что стратегия юридического наступления на оккупанта была разработана еще в 2014 году - позже, волонтерская деятельность переросла в общественное объединение.

Мы работаем с пострадавшими гражданами, помогаем собрать все необходимые документы для того, чтобы подготовить иски против государства-агрессора. У нас работают 200 профессиональных юристов. И, кстати, услуги бесплатные. Мы смогли дожать украинских парламентариев, чтобы они полтора года назад, наконец-то, внесли изменения в закон, и освободили таких граждан от уплаты судебного сбора. А теперь мы создали партию ... опираемся в первую очередь на волонтерскую сеть, которая работала в общественном объединении "Сила права". Мы работаем не на пиар, а на результат. Когда наша партия зайдет в парламент, мы будем знать, что делать - юридические механизмы давления на РФ давно отработаны, - объясняет Сенченко.

Украинские политики не должны забывать об угрозе пророссийских сил на политическом и информационном фронтах. Важно, чтобы в украинской политике появилась политические команды, которые будут предлагать четкие механизмы достижения победы в этой войне, а не говорить очередные речи с трибуны, - напоминает Сенченко.

"Сила права" показала, реально действующий механизм. Из последних примеров - Соломенский районный суд Киева постановил взыскать с России более одного миллиона гривен в пользу украинской журналистки и общественной активистки Анны Андриевской. Соответствующий иск Андриевская подала в суд именно по программе объединения "Сила права". Не нужно ждать, что РФ признает решение украинского суда - Украина имеет много соглашений о взаимодействии в сфере правосудия с большинством стран мира. Решение украинского суда может быть выполнено на территории стран, с которыми есть такие соглашения. Может быть арестовано любое имущество, принадлежащее российским государственным компаниям где в мире, - объясняет Сенченко.

Ранее стало известно о том, что "Сила права" Андрея Сенченко объединилась на парламентских выборах с общественным движением "Спільна справа", которое возглавляет Александр Данилюк. Цель избирательного объединения - формирование коалиции в будущей Верховной Раде вокруг 5 принципов, среди которых недопустимости капитуляции и российского реванша, готовящихся с целью снять с РФ ответственность за агрессию.